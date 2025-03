No Kosovo, a reconciliação é conquistada ao redor da comida

As tensões não acabaram e frequentemente eclodem enfrentamentos. As tentativas de diálogo entre Kosovo e Sérvia, que nunca reconheceu a independência de sua ex-província, fracassam regularmente.

Por trás de sua pesada porta de madeira, os muros de azulejo vermelho do restaurante abrigam um pequeno museu, decorados com tapetes tradicionais, pimentas secas, fuzis enferrujados e ferramentas agrícolas descartadas.

"Não há problema aqui", assegura.

A maioria dos garçons é de origem sérvia, mas muitos dominam bastante o albanês para fazer os pedidos e brincar com os clientes albaneses kosovares.

"É algo que conservarão para a vida toda", celebra o proprietário. "Até mesmo para fora do restaurante, quando encontrarem com albaneses nas lojas ou na estrada" poderão se comunicar.

-Feito com amor -

A diversidade de Kosovo, que às vezes causa divisões, também é o que torna sua culinária interessante, como no restante dos Bálcãs.

Refletindo a variedade regional, o cardápio varia de sabores transmitidos durante a ocupação otomana a pratos mais próximos das tradições da Europa Central.

As salsichas, as carnes assadas, o avjar - um purê de pimentas no coração da cozinha dos Bálcãs - e os queijos são servidos com muitos digestivos e amplas cestas de pão fresco.

"Tudo é feito com o coração e eu não economizo em nada. Se a receita diz uma colher de creme de leite, coloco duas", disse Miodrag Nikolic.

"Esse restaurante tem alma. E é feito de tal forma que podemos viajar no tempo", diz Goran Marinkovic, de origem sérvia.

"As pessoas vêm aqui para desfrutar de uma comida deliciosa, de um serviço de qualidade e de um belo local. Isso nos reúne", explica Igor Trajkovic, um garçom. "Aqui esquecemos o que passa do lado de fora, a política e tudo isso".

"Nos sentimos bem, relaxados", acrescenta Marinkovic. E diz que "a reconciliação pode vir do estômago".

