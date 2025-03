Leverkusen vence Bochum (3-1) e coloca pressão sobre o líder Bayern na Bundesliga

O Bayer Leverkusen, segundo colocado, conseguiu uma vitória em casa por 3 a 1 sobre o Bochum, nesta sexta-feira (28), na abertura da 27ª rodada da Bundesliga, e colocou pressão sobre o líder Bayern de Munique.

Com 59 pontos, a equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso, atual campeã alemã, está provisoriamente a 3 pontos do Bayern, que vai receber o St Pauli no sábado, com possibilidade de voltar a ficar seis pontos à frente caso consiga vencer.