Hamas afirma que negociações com mediadores sobre trégua em Gaza estão acelerando

"Esperamos que nos próximos dias haja um verdadeiro avanço na situação de guerra, após a intensificação das comunicações com e entre os mediadores nos últimos dias", disse Naim à AFP.

O porta-voz do Hamas, Basem Naim, disse nesta sexta-feira (28) que as negociações sobre um acordo de cessar-fogo entre o movimento islamista palestino e mediadores estão ganhando força, enquanto Israel continua suas operações em Gaza.

Fontes palestinas próximas ao Hamas indicaram que as negociações começaram na quinta-feira à noite entre o grupo islamista e mediadores do Egito e do Catar para reativar um acordo de cessar-fogo e libertar os reféns em Gaza.