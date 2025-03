Ex-comparsa de Pablo Escobar retorna à Colômbia

Um antigo parceiro de Pablo Escobar no Cartel de Medellín viajou nesta sexta-feira (28) da Alemanha para a Colômbia, onde foi colocado sob custódia da polícia para verificar sua situação judicial.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A autoridade migratória publicou fotografias e vídeos de Lehder no aeroporto El Dorado de Bogotá vestido com terno e gravata. Afirmou que o deixou "à disposição" da polícia por um "mandado de prisão em aberto" no país.