Eclipse solar parcial visível no Hemisfério Norte no sábado

Entusiastas da astronomia em uma ampla faixa do Hemisfério Norte terão a oportunidade de ver um eclipse solar parcial neste sábado(29), do leste do Canadá até a Sibéria.

É essencial proteger adequadamente os olhos para ver esse espetáculo. Se a nebulosidade permitir, será visível em grande parte da Europa, partes do nordeste da América do Norte e noroeste da África.

"O alinhamento não é perfeito o suficiente para que o cone de sombra toque a superfície da Terra", disse à AFP o astrônomo do Observatório de Paris, Florent Deleflie.

Em seu ponto máximo, a Lua cobrirá cerca de 90% do disco solar. A melhor vista será do nordeste do Canadá e da Groenlândia no auge, às 10h47 GMT (7h47 em Brasília).

Para vê-lo, é essencial um par de óculos especialmente adaptados para um eclipse.