Com novo técnico Igor Tudor, Juventus tenta se reerguer na reta final do Italiano

Após a curta passagem de Thiago Motta, apenas oito meses no comando, a Juventus se colocou nas mãos do croata Igor Tudor, conhecido por seu perfil motivador, para encerrar a temporada com dignidade depois de um longo período em que não conseguiu decolar.

O time está na quinta posição na Serie A e foi eliminado da Liga dos Campeões e da Copa da Itália. No domingo, a diretoria demitiu Motta, que não atingiu o objetivo depois de uma carreira promissora no Bologna.