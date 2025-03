City foca na Copa da Inglaterra, sua última chance de conquistar um título na temporada

Contra o surpreendente Bournemouth de Andoni Iraola, o Manchester City jogará as quartas de final da FA Cup no domingo, a última chance para o time de Pep Guardiola vencer um torneio nesta temporada. Dominador absoluto do futebol inglês nos últimos anos, com seis títulos da Premier League nos últimos sete disputados (todos exceto 2020), o City faz uma campanha decepcionante, com 22 pontos atrás do líder Liverpool e sem ter garantido a vaga para a próxima Liga dos Campeões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Após também ser eliminado da principal competição europeia de clubes pelo Real Madrid nas oitavas de final (6-3 no placar agregado) e da Copa da Liga inglesa nas oitavas pelo Tottenham, o principal objetivo dos 'Citizens' para o restante da temporada é garantir a classificação para a Liga dos Campeões, além de tentar comemorar um novo título.

- Iraola vs Guardiola - A partida de domingo, às 12h30 (horário de Brasília) terá um protagonismo espanhol à beira do campo, com o 'maestro' Guardiola enfrentando um dos seus discípulos, Iraola, cujo estilo de jogo é semelhante ao do catalão. O Bournemouth está em 10º lugar na Premier League, mas apenas quatro pontos atrás do City e não abre mão de disputar as competições europeias na próxima temporada.

Para o modesto clube da cidade do sul de Inglaterra é também uma grande oportunidade de conquistar o primeiro grande troféu da sua história, já que os 'Cherries', fundados em 1899, só têm no seu currículo o EFL Trophy (de 1984), torneio de copa que é disputado desde a década de 1980 e no qual participam clubes das duas últimas divisões do futebol profissional inglês. No elenco do Bournemouth há dois conhecidos dos torcedores espanhóis: o ex-goleiro da 'Roja' Kepa Arrizabalaga e o jovem zagueiro Dean Huijsen, 'descoberto' na última Data Fifa depois de ter estreado pela seleção da Espanha. - De Bruyne, talismã em copas -

O City baseia parte de suas chances de avançar neste torneio em uma de suas estrelas, Kevin de Bruyne, que tem uma conexão especial com a Copa da Inglaterra. O meio-campista belga, que pode estar disputando suas últimas partidas com a camisa azul-celeste, venceu este torneio duas vezes desde que assinou com o City em 2015 e nessas 10 temporadas marcou 10 gols e deu 18 assistências, sendo o jogador mais decisivo da competição. Depois de vencer os modestos Salford City (da 4ª divisão), Leyton Orient (3ª) e Plymouth Argyle (3ª) no caminho até as quartas de final, o Bournemouth surge como o primeiro grande rival do City, que precisará de algo mais do que a contribuição de De Bruyne para voltar a Wembley, palco das semifinais e final do torneio.

O Bournemouth teve um caminho mais difícil, encarando West Bromwich, Everton e Wolverhampton e agora sonha com a sua primeira final de copa. - Favoritos eliminados - A FA Cup desta temporada se caracterizou pela derrocada de clubes grandes do futebol inglês. Liverpool, Chelsea, Arsenal, Manchester United, Tottenham... todos eles caíram.