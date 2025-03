China revisará proposta de venda de vários portos do Canal do Panamá para os EUA

O regulador de mercado da China revisará o plano do conglomerado CK Hutchison, com sede em Hong Kong, de vender vários portos do Canal do Panamá para um consórcio dos Estados Unidos, informou um jornal do governo nesta sexta-feira (28).

A Administração Geral Estatal de Supervisão de Mercado está "ciente desta transação e conduzirá uma revisão de acordo com a lei para proteger a concorrência justa do mercado e o interesse público", disse um porta-voz do regulador, citado pelo jornal de Hong Kong "Ta Kung Pao".