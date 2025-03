Carlo Ancelotti será julgado em Madri por fraude fiscal

A Procuradoria de Madri o acusa de dois crimes contra a Fazenda por ter supostamente fraudado mais de um milhão de euros (R$ 6,2 milhões) nos anos de 2014 e 2015 ao evitar declarar os seus rendimentos provenientes de direitos de imagem.

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, antes do jogo da LaLiga contra o Leganés, que será disputado no sábado, Ancelotti disse que quer depor. "Não estou preocupado. Me incomoda que digam que fraudei, mas vou depor com confiança", explicou.

O ex-jogador do Milan, pelo qual conquistou duas Copas dos Campeões Europeus, é o treinador que mais venceu Ligas dos Campeões. Foram cinco, três delas pelo Real Madrid.