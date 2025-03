Advogada denuncia que estudante turca foi 'sequestrada' por autoridades migratórias nos EUA

No início da semana, um vídeo divulgado nas redes sociais mostra o momento em que indivíduos de máscara, vestidos à paisana, capturam Rumeysa Ozturk, de 30 anos, perto da Universidade de Tufts, em Massachusetts.

A gravação viralizou e se tornou um símbolo do medo que domina os campi americanos, no momento em que o presidente Donald Trump adota medidas drásticas contra estudantes acusados de ter opiniões extremistas.

"Todos deveríamos estar horrorizados com a forma como (o DHS) sequestrou Rumeysa em plena luz do dia", acrescentou em um comunicado.

"Agentes de máscara do DHS prenderam ilegalmente minha cliente", disse a advogada de imigração Mahsa Khanbabai, usando a siglas em inglês para o Departamento de Segurança Interna.

A advogada reclamou que a estudante está em um centro de detenção no estado da Louisiana, apesar da existência de uma ordem judicial que pede que ela permaneça em Massachusetts.

"Tive a oportunidade de falar com Rumeysa na quarta-feira à noite e ela ficou grata por finalmente obter uma explicação sobre o que estava acontecendo com ela", disse Khanbabai.

Apesar do impacto do vídeo da detenção de Ozturk, o secretário de Estado Marco Rubio insistiu na quinta-feira que a estudante não será a única afetada na cruzada do governo de Donald Trump contra a migração que considera irregular.