Telescópio espacial Gaia é desligado após mais de dez anos a serviço da astronomia

Lançado em 19 de dezembro de 2013 pela Agência Espacial Europeia (ESA), Gaia realizou suas observações a partir de uma órbita estável a 1,5 milhão de quilômetro da Terra, no ponto de Lagrange L2.

O telescópio espacial europeu Gaia, que revolucionou o conhecimento sobre a Via Láctea, foi desconectado nesta quinta-feira (27), após uma vida de descobertas que vão alimentar as pesquisas dos astrônomos por décadas.

Para evitar que, uma vez inativo, venha a ameaçar outros equipamentos no local, como os telescópios espaciais James Webb e Euclid, os engenheiros da Agência Espacial Europeia enviaram, nesta quinta-feira, as últimas ordens a Gaia.

Gaia também possibilitou criar um catálogo com mais de 1,8 bilhão de estrelas, cujas posições, características e movimentos revelam sua história.

Seus motores receberam o comando de impulsioná-lo para uma "órbita de aposentadoria" em volta do sol, com a garantia de que permanecerá ao menos a dez milhões de quilômetros da Terra pelos próximos cem anos.

No ano passado, um estudo identificou dois grupos de estrelas primitivas no coração da galáxia, que teriam dado origem à sua formação, há mais de 12 bilhões de anos.

Os cientistas agora compreendem melhor como a matéria se distribui na Via Láctea, que conta com pelo menos 100 bilhões de estrelas.

O telescópio também observou o chamado grupo local, povoado por mais de 50 galáxias e cúmulos estelares.

Gaia registrou, ainda, as trajetórias de 150 mil asteroides no Sistema Solar e a presença de dezenas de buracos negros na Via Láctea.