Tarifas alfandegárias dos EUA, uma catástrofe para os fabricantes alemães

Os Estados Unidos são um "mercado-chave" para a indústria automotiva europeia, que exportou quase 750.000 carros em 2024, no valor de 38,5 bilhões de euros (238 bilhões de reais), segundo a Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA).

O aumento de tarifas alfandegárias sobre carros importados nos Estados Unidos representa uma catástrofe para muitos fabricantes europeus, especialmente os alemães, que obtêm grande parte de seus lucros no país.

A decisão do governo Trump afeta particularmente os fabricantes alemães, que respondem por quase dois terços das exportações europeias.

Se confirmado, o aumento de tarifas pode reduzir as vendas nos Estados Unidos à metade, segundo a consultoria Capital Economics.

Volkswagen, BMW e Mercedes já divulgaram resultados financeiros decepcionantes em 2024, com lucros em queda, particularmente afetados pela desaceleração de suas vendas na China.

A BMW e a Mercedes exportam sedãs da Europa, mas também têm fábricas locais (no Alabama e na Carolina do Sul) onde produzem modelos 4x4, os favoritos dos americanos, como o BMW X5 e o Mercedes GLE.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, declarou nesta quinta-feira que a Europa agirá "com sensatez, com calma, mas não de joelhos".

O Stellantis, o quinto maior fabricante do mundo, está localizado entre a Europa e os Estados Unidos: gera a maior parte de suas vendas na Europa, mas a maior parte de seus lucros na América do Norte, com suas marcas Jeep, Dodge e Ram.

O grupo tem muitas fábricas no México e no Canadá, que serão severamente afetadas pelas tarifas impostas a esses dois países.

No entanto, o Stellantis está menos exposto ao conflito comercial porque exporta apenas alguns Jeeps fabricados nos EUA e importa apenas alguns Fiats, Alfa Romeos e Maseratis para os Estados Unidos.

A sueco-chinesa Volvo, cujos modelos 4x4 vendem muito bem nos Estados Unidos, também tem uma fábrica na Carolina do Sul desde 2015 e poderia "transferir a produção ou até mesmo realocar fornecedores para diferentes partes do mundo", disse seu presidente, Jim Rowan, em fevereiro.

