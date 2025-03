Senadores dos EUA pedem investigação sobre falha de segurança em chat

Dois senadores americanos, um democrata e um republicano, pediram nesta quinta-feira (27) uma investigação sobre a inclusão de um jornalista em um chat na plataforma de mensagens Signal, no qual altos funcionários discutiam ataques contra os huthis no Iêmen.

Em uma carta, o senador republicano Roger Wicker, presidente do Comitê de Serviços Armados do Senado, e o democrata Jack Reed, membro sênior da mesma comissão, solicitaram ao inspetor-geral do Pentágono que "realize uma investigação" sobre essa impressionante falha de segurança.