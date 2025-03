Red Bull 'rebaixa' Lawson e Tsunoda será parceiro de Verstappen

O piloto japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls) vai substituir o neozelandês Liam Lawson na Red Bull a partir do Grande Prêmio do Japão na próxima semana, e será parceiro do atual tetracampeão mundial Max Verstappen, anunciou a equipe nesta quinta-feira (27).

"Depois de um início de temporada difícil", disse a Red Bull, Liam Lawson, de 23 anos, deixa a equipe após apenas duas corridas e ocupará o lugar de Tsunoda, de 24 anos, na Racing Bulls a partir do dia 6 de abril, em Suzuka.