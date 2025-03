PSG pode se sagrar tetracampeão francês no sábado

A equação é simples: se o Olympique de Marselha perder no sábado às 13h (horário de Brasília) na visita ao Reims, o PSG será campeão desde que vença em seguida (15h00) o Saint-Étienne, fora de casa.

Com 19 pontos de vantagem e oito jogos restantes, o Paris Saint-Germain, que visita o Saint-Étienne no sábado (29), pode conquistar o tetracampeonato francês já nessa que será a 27ª rodada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A vitória parisiense no 'Clásico' contra o OM, segundo colocado, na última partida da Ligue 1 antes do intervalo para os jogos das seleções parece ter acabado de vez com qualquer suspense.