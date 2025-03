Liderado por Ronaldo, grupo para combater racismo no futebol é criado pela Conmebol

"Não queremos um debate sobre o passado, mas sim discutir o futuro", disse o dirigente da Conmebol após um prolongado encontro com lendas do futebol sul-americano e representantes de governos das 10 nações sul-americanas membros da organização esportiva.

O grupo de trabalho, que será formado por outros ídolos do futebol e vários juristas de renome, "trabalhará exclusivamente no desenvolvimento e implementação de estratégias para erradicar o racismo, a discriminação e a violência no futebol sul-americano", explicou Domínguez.

O encontro de Assunção contou com a presença dos presidentes das federações filiadas, embaixadores, ministros, representantes do governo, além de ex-jogadores e associações do futebol.

"Saio daqui com a sensação de que demos um passo muito importante para lutarmos juntos em busca de soluções conjuntas. Nós, lendas do futebol, estamos aqui para ajudar na nossa imagem e no nosso compromisso", disse Ronaldo, campeão mundial em 1994 e 2002.

Por sua vez, Domínguez destacou que a Confederação Sul-Americana de Futebol aplica "as penas mais severas estabelecidas em nível internacional, em alinhamento com a Fifa, a Uefa e as principais ligas do mundo".