Israel aprova lei controversa sobre nomeação de juízes

O Parlamento israelense aprovou, nesta quinta-feira (27), uma lei que reforça a influência do poder político na nomeação de juízes, reativando um projeto divisivo de reforma judicial que deu origem a um importante movimento de protesto.

A votação parlamentar demonstra a determinação do governo de Benjamin Netanyahu, um dos mais à direita da história de Israel, em seguir adiante com seu projeto de reforma judicial, que deu origem, em 2023, a uma das maiores mobilizações populares de protesto do país.