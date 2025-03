IA é quase duas vezes mais rápida em detectar anomalias fetais, diz estudo

O estudo, realizado em 78 mulheres grávidas, com a ajuda de 58 técnicos de ultrassom, foi dirigido por pesquisadores do King's College de Londres, em colaboração com a Fundação do Hospital Saint Thomas.

Os resultados foram publicados no NEJM AI, uma versão do New England Journal of Medicine dedicada à inteligência artificial.

O estudo se concentrou em buscar problemas cardíacos em ultrassons realizados durante a vigésima semana de gravidez, ainda que os pesquisadores tenham dito que a IA poderia encontrar qualquer anomalia fetal.

"Nossa pesquisa mostrou que as anomalias realizadas com IA são precisas, confiáveis e mais eficientes", afirmou o autor principal do estudo, o doutor Thomas Day.