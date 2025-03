França propõe parceria forte com a China diante de turbulências geopolíticas

A visita do ministro Jean-Noël Barrot servirá para abordar a guerra na Ucrânia e as disputas comerciais entre Pequim e a Europa, mas também para estreitar a cooperação bilateral.

O ministro das Relações Exteriores da França propôs nesta quinta-feira (27), em uma reunião com seu homólogo da China, uma "parceria forte" entre os dois países diante das turbulências no cenário internacional.

Os dois ministros se reuniram na casa de hóspedes do Estado de Diaoyutai, em Pequim.

"Mais do que nunca, o contexto atual requer uma parceria forte franco-chinesa a serviço da estabilidade geopolítica, da prosperidade e do futuro do nosso planeta", disse Barrot em um encontro prévio com estudantes.

França e China tentaram reforçar suas relações nos últimos anos, mas Paris também pressionou Pequim por seus vínculos com Moscou, que se fortaleceram após a invasão na Ucrânia.