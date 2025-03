Fontes palestinas confirmam diálogo entre Hamas e mediadores no Catar

"Esta tarde começou uma reunião entre a delegação egípcia encarregada das negociações em Doha e uma delegação do Hamas com o objetivo de materializar um cessar-fogo", declarou uma fonte que pediu anonimato, por não estar autorizada a falar publicamente sobre o tema. Mediadores catarianos também participaram, acrescentou.

Considera-se estabelecer uma trégua durante o Aid al Fitr, a festividade muçulmana que marca o final do Ramadã, que provavelmente começará no domingo, e a Páscoa judaica (de 12 a 19 de abril), disse a fonte.

"Os mediadores mantêm conversas intensas com todas as partes para selar um cessar-fogo e avançar para a segunda fase do acordo", apontou a fonte, enfatizando que o Hamas expressou sua disposição de responder "positivamente" a qualquer proposta que ponha fim aos combates.

- Sem avanços por enquanto -