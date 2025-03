Cúpula na França soma 27,2 bi de dólares em verbas para nutrição

O governo francês, anfitrião e organizador da cúpula, se comprometeu com 810 milhões de dólares até 2030.

"No momento em que progredimos na luta contra a fome, esse combate demanda que continuemos a nos mobilizar por soluções de financiamento", disse o presidente da França, Emmanuel Macron, em evento com instituições que fizeram compromissos financeiros de 1,5 bilhão de dólares durante o N4G, na tarde desta quinta-feira (27).

Recursos

A primeira-dama brasileira, Janja Lula da Silva (foto), também participou do evento com os doadores, realizado no prédio do Ministério de Assuntos Estrangeiros da França, em Paris.