Casa Branca zomba de migrante dominicana detida

A Casa Branca zombou nesta quinta-feira (27) de uma migrante dominicana que "chorou" ao ser detida, por meio de um meme semelhante aos criados com inteligência artificial que inundam as redes sociais, recriando o estilo do Studio Ghibli.

Na caricatura, publicada na rede social X, vê-se uma mulher algemada chorando copiosamente, vestindo calça de moletom cinza, suéter preto justo e uma rede na cabeça como um acessório. Ao lado dela, um agente com uniforme verde-caqui a observa com uma expressão séria. Ao fundo, uma bandeira dos Estados Unidos.