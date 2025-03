Barça volta a golear Wolfsburg (6-1) e vai às semifinais da Champions feminina

O atual campeão está, portanto, mais perto de uma nova final no grande torneio europeu de futebol feminino. Nas semifinais enfrentará o Chelsea, que venceu o Manchester City (3-0) também nesta quinta no último duelo das quartas de final.

Uma semana depois de vencer o Wolfsburg por 4 a 1 na Alemanha no jogo de ida, o Barcelona voltou a golear o time alemão nesta quinta-feira (27), desta vez por 6 a 1 nas quartas de final da Liga dos Campeões Feminina, na partida de volta.

Na Johan Cruyff Arena, Salma Paralluelo, que já havia marcado um dos gols do Barça na ida, encaminhou logo cedo a nova vitória sobre o Wolfsburg com uma dobradinha (10' e 20'), com dois chutes cruzados na área.

A holandesa Esmee Brugts (41'), Claudia Pina (62' e 77') e María León (90'+1) completaram a goleada. Para as visitantes, Lineth Beerensteyn (72') marcou o gol de honra.

Com esta vitória, o Barcelona recupera o sorriso depois da desilusão sofrida no fim de semana, quando sofreu a primeira derrota da sua história diante do Real Madrid, que na terça-feira foi eliminado da Liga dos Campeões ao perder por 3 a 0 em Londres para o Arsenal desperdiçando a vantagem de 2 a 0 que havia conseguido na ida.