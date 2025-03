Argélia condena escritor Boualem Sansal a cinco anos de prisão

Sansal, cujo caso está no centro de uma crise diplomática sem precedentes com a França, foi acusado de atentar contra a integridade do território argelino por ter compartilhado, em um meio de comunicação francês de extrema direita, a posição de Marrocos segundo a qual seu território foi reduzido em benefício da Argélia durante a colonização francesa.

No julgamento de 20 de março, o promotor havia solicitado 10 anos de prisão para o romancista, que tem 80 anos, segundo a editora francesa Gallimard.

A detenção de Sansal em novembro em Argel agravou ainda mais as tensões do país do norte da África com a França, desencadeadas depois que Paris mudou sua posição oficial sobre o Saara Ocidental, cujo futuro, na sua opinião, passa pela "soberania marroquina".

