UE lança estratégia para reforçar preparação contra crises emergentes

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), anunciou nesta quarta-feira, 26, um plano para fortalecer a capacidade do bloco de prevenir e responder a ameaças crescentes, desde conflitos geopolíticos e ciberataques até desastres naturais. Chamada de "Estratégia de União de Preparação", a iniciativa busca criar uma "cultura de preparação" em todas as políticas do bloco, com 30 ações para proteger serviços essenciais, capacitar a população e melhorar a coordenação em situações de crise.

"Novas realidades exigem um novo nível de preparação na Europa", afirmou a presidente da Comissão, Ursula Von der Leyen. "Nossos cidadãos precisam estar mais bem informados, nossos hospitais e infraestruturas devem ser mais resistentes, e nossas respostas, mais rápidas e eficientes."