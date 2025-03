Ucrânia precisa de tropas europeias 'prontas para o combate', não de forças de paz, diz negociador ucraniano

A Ucrânia precisa de uma contribuição "séria" da Europa com tropas "prontas para o combate", não forças de paz, depois do fim das hostilidades com a Rússia, afirmou à AFP, nesta quarta-feira (26), um assessor do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.

"Não precisamos de uma mera presença para demonstrar que a Europa está presente", indicou Igor Zhovkva, um dos negociadores ucranianos.