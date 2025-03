Revista publica mensagens do vazamento de planos da cúpula da Casa Branca de ataque no Iêmen

A revista norte-americana The Atlantic publicou nesta quarta-feira, 26, uma série de novas mensagens enviadas por membros do governo Donald Trump no aplicativo criptografado Signal que incluíam detalhes operacionais de ataques militares contra os Houthis no Iêmen. A revista inicialmente havia retido detalhes dos planos de guerra, justificando que as informações eram sensíveis e poderiam prejudicar tropas americanas no exterior. Mas os comentários de oficiais republicanos, que negaram que planos de guerra haviam sido compartilhados, fizeram a publicação mudar de ideia. Os novos detalhes do conteúdo divulgado no grupo foram publicados antes de uma audiência do Comitê de Inteligência da Câmara com o diretor da CIA, John Ratcliffe, e a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard.

As novas mensagens, que incluem capturas de tela do bate-papo completo, deixam claro que o secretário de Defesa, Pete Hegseth, compartilhou detalhes específicos sobre o momento dos lançamentos de porta-aviões dos EUA. Os horários de lançamento geralmente são mantidos em segredo para garantir que os alvos não possam se esconder ou montar um contra-ataque no exato momento em que os aviões estão decolando, quando estão potencialmente vulneráveis. A revista afirmou nesta quarta-feira que incluiu todas as capturas de tela, exceto o nome de um oficial da CIA que está trabalhando como assessor de John Ratcliffe, o diretor da agência, a pedido da organização.

Segundo a publicação, Hegseth não publicou todos os detalhes dos planos de guerra e não identificou os alvos precisos que os aviões iriam atingir. Mensagens No chat do grupo, Hegseth publicou vários detalhes sobre o ataque iminente, usando linguagem militar e expondo quando uma "janela de ataque" começa, onde um "alvo terrorista" estava localizado, os elementos de tempo em torno do ataque e quando várias armas e aeronaves seriam usadas no ataque.

Entenda o caso Na segunda-feira, 24, o editor-chefe da revista The Atlantic, Jeffrey Goldberg revelou em uma reportagem que foi incluído por engano em um grupo do aplicativo de mensagem Signal - similar ao WhatsApp e ao Telegram, mas com mais segurança - com autoridades do alto escalão do governo Trump que discutiam os ataques aos rebeldes Houthis, do Iêmen. As conversas, com informações sensíveis sobre os planos militares dos Estados Unidos, reuniram, entre outros o vice-presidente J.D. Vance, o secretário de Estado Marco Rubio e o secretário de Defesa Pete Hegseth e abriram um debate sobre o descuido com informações sigilosas na alta cúpula do governo.

Segundo o relato publicado na The Atlantic, Jeffrey Goldberg recebeu o pedido de conexão de uma pessoa identificada como Michael Waltz. Esse é o nome do Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Dois dias depois de aceitar a solicitação, ele foi incluído no grupo chamado "Houthi PC small group" em aparente referência a principals committee (reuniões com integrantes do gabinete e funcionários do alto escalão da segurança nacional). O chat, dizia mensagem enviada por Michael Waltz, havia sido criado para "coordenação sobre os Houthis". Os rebeldes que integram o "Eixo da Resistência" do Irã causaram problemas ao comércio global com ataques no Mar Vermelho em meio ao conflito no Oriente Médio e a ameaçaram retomar os disparos com mísseis e drones depois que Israel suspendeu a ajuda humanitária para a Faixa de Gaza.