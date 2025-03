Porta-voz da Casa Branca diz que Trump tem ampla confiança em sua equipe de segurança

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem ampla confiança em seu conselho de segurança, repetiu a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, após a criação de um chat de grupo com supostas informações do governo do país que, por engano, incluiu um jornalista. "Nenhuma informação classificada foi apresentada em chat com jornalista", disse Leavitt, em entrevista coletiva nesta quarta-feira, 26.

Em tom enfático, Leavitt perguntou aos jornalistas presentes se eles deveriam confiar em um colega registrado junto ao Partido Democrata ou no presidente.