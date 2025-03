O hóquei como ferramenta para quebrar o gelo entre EUA e Rússia

Mas neste telefonema, Putin trouxe à tona um de seus assuntos preferidos, segundo a ata oficial do Kremlin: o hóquei e a possível organização de um jogo entre as seleções dos dois países.

"Temos vistos esforços dos russos para reduzir a tensão nas relações com Donald Trump e vice-versa.... Putin é um grande fã do hóquei", explica à AFP Gary Smith, ex-diplomata canadense e autor do livro "Ice War Diplomat". Seu livro se concentra em uma série de jogos entre o Canadá e a União Soviética em 1972, em plena Guerra Fria, considerada um dos principais eventos da história canadense no século XX.

A liga profissional americana (NHL) dinamitou as pontes com sua contraparte russa (KHL) após a ofensiva de Moscou em território ucraniano, em fevereiro de 2022, e a Rússia está excluída de qualquer competição internacional pelo menos até 2026.

"Isso aproxima as pessoas e permite criar relações de confiança", afirmou, ao final de um destes jogos, em 2019, quando perguntado sobre a "diplomacia do hóquei".

Diante da proposta de Trump de transformar seu vizinho no "51º estado americano", os canadenses adotaram um grito de união e resistência, diretamente tirado do jargão de seu esporte nacional: "Elbows up!", literalmente "Cotovelos para cima!", em alusão a um chamado para se proteger ou revidar a um ataque.

O novo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, ex-jogador de hóquei, fez alusão ao esporte em seu discurso ao mencionar a guerra comercial com os Estados Unidos à base da imposição de tarifas alfandegárias.

"Os canadenses sempre estão prontos quando alguém deixa cair as luvas [o que significa chamar para a briga no hóquei]. Que os americanos não se enganem: no comércio e no hóquei, o Canadá vai vencer!", exclamou.

O ex-diretor do Banco Central canadense vestiu a camisa da seleção na final de um torneio internacional, em fevereiro passado, na qual, apesar de um telefonema do próprio Donald Trump para os jogadores americanos, os Estados unidos perderam para o Canadá por 3-2.

