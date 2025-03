Novo revés judicial para Trump sobre deportações de migrantes

Um tribunal de apelações rejeitou nesta quarta-feira (26) uma tentativa do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de suspender uma ordem judicial que proíbe a deportação de migrantes em situação irregular sob uma lei do século XVIII, usada até agora apenas em tempos de guerra.

O governo de Trump enviou dois aviões com migrantes venezuelanos para uma megaprisão em El Salvador em 15 de março, após invocar uma lei de 1798.