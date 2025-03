Mineração submarina, uma ameaça para naufrágios e legado cultural e espiritual?

Navios afundados, restos de escravizados que morreram no tráfico transatlântico ou a conexão "espiritual" dos habitantes das ilhas do Pacífico: os oceanos abrigam um patrimônio cultural que deve ser protegido da mineração submarina da mesma forma que os ecossistemas, afirmam ONGs e povos indígenas. "Nossos ancestrais percorreram os oceanos durante milhares de anos, transmitindo informações de geração em geração", explica à AFP Hinano Murphy, da Sociedade Polinésia Tetiaroa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "Somos filhos dos povos do oceano" e "devemos proteger esse patrimônio", "adotando o princípio de que os fundos marinhos são um lugar sagrado, o ventre da vida", insiste.

Na atual sessão da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA), realizada na Jamaica, representantes dos povos indígenas pediram que seu patrimônio cultural e seu vínculo espiritual com os oceanos sejam reconhecidos no código de mineração, que estabelecerá as normas para a exploração dos fundos marinhos em águas internacionais. Cientistas e conservacionistas dos oceanos há tempos alertam sobre as ameaças que a futura exploração industrial representa para os ecossistemas marinhos. "O patrimônio cultural subaquático é a memória viva das gerações que nos precederam, e sua proteção deve ser uma prioridade tão importante quanto a proteção da biodiversidade marinha", argumenta Salim Lahsini, representante do Marrocos, em nome dos países africanos.

O projeto de texto atual, alvo de grandes divergências, prevê a proteção do "patrimônio cultural subaquático". Caso sejam descobertos restos humanos, objetos ou sítios arqueológicos, as empresas exploradoras deverão notificá-los à ISA. Uma descoberta que, dependendo do resultado das negociações, poderá levar à suspensão das atividades. Mas não há consenso sobre os métodos e as definições.

"Definir o patrimônio cultural apenas com base em naufrágios me parece muito triste", disse à AFP April Nishimura, representante de um clã gitxsan do Canadá, que lembra a ligação de seu povo com o mar por meio dos salmões que sobem os rios. - "Intangível" - Nesse sentido, um grupo de países liderado pela Micronésia propôs especificar que esse patrimônio inclui tanto o patrimônio material (restos humanos, artefatos, naufrágios e suas cargas, etc.) quanto o patrimônio "intangível", como os conhecimentos relacionados à navegação tradicional ou às práticas espirituais ligadas à água.

Por enquanto, apenas as tecnologias de extração de nódulos polimetálicos no Pacífico parecem suficientemente desenvolvidas para uma possível exploração em escala industrial. Mas o Atlântico, com seus diferentes tipos de jazidas, também poderá ser afetado. Esse oceano abriga em suas profundezas navios afundados e aviões abatidos durante as duas guerras mundiais, assim como vestígios de séculos de comércio de escravizados entre a África e a América.