Jogadores argentinos respondem a Raphinha após goleada sobre Brasil

Vários jogadores da seleção argentina responderam de maneira contundente às declarações dadas por Raphinha, atacante do Brasil, que antes do jogo de terça-feira (25) prometeu dar "uma surra dentro e fora de campo" na Argentina, que depois goleou por 4 a 1 nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

"Conversamos em campo. Já aconteceu com a gente na Copa do Mundo, nas Eliminatórias, e seguimos em frente. Não precisamos conversar antes, principalmente quando não temos tempo para mostrar em campo. Seguimos demonstrando dia após dia em cada treino e em todas as partidas que temos que jogar", disse o meia Leandro Paredes.