Incêndios florestais deixam 24 mortos na Coreia do Sul

Em um clima seco e com ventos fortes, mais de uma dúzia de incêndios arrasam desde o fim de semana o sudeste do país, o que obrigou 27.000 pessoas a abandonarem suas casas e provocou bloqueios de estradas, além de cortes em linhas de energia e telecomunicações.

Pelo menos 24 pessoas morreram, incluindo um bombeiro, na queda de um helicóptero devido aos graves incêndios florestais que afetam a Coreia do Sul e que, segundo o presidente interino do país, causaram "danos sem precedentes".

Segundo o Ministério do Interior, os incêndios já queimaram 17.398 hectares e estão entre os mais graves da história do país. Quase 87% da superfície destruída corresponde a um único incêndio no condado de Uiseong.

O presidente interino da Coreia do Sul, Han Duck-soo, afirmou em uma reunião de emergência que os incêndios "estão provocando danos sem precedentes" e "avançam de uma maneira que supera as previsões atuais".

As fortes rajadas de vento, no entanto, dificultaram o trabalho de helicópteros e drones dos bombeiros, que suspenderam as operações após o acidente desta quarta-feira.

"As constantes mudanças na direção do vento e o clima seco atual mostram as limitações dos métodos convencionais para combater as chamas", lamentou o presidente Han, que destacou que estes são os incêndios "mais devastadores" registrados no país.

A imprevisibilidade levou o governo a retirar não apenas residentes, mas também milhares de prisioneiros de centros de detenção nas áreas afetadas.