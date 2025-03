Dorival diz que goleada para Argentina "machuca" mas que encontrará o caminho

Julián Álvarez (4'), Enzo Fernández (12'), Alexis Mac Allister (37') e Giuliano Simeone (71') marcaram no estádio Monumental os gols da vitória contundente da 'Albiceleste', que havia entrado em campo já classificada para a próxima Copa do Mundo, enquanto Matheus Cunha (26') marcou para a seleção canarinho.

Dorival reconheceu que seu time em nenhum momento esteve perto do nível do jogo do adversário e destacou os gols marcados logo no começo da partida pela equipe de Lionel Scaloni.

"O gol no início nos gerou ainda mais dificuldades e em seguida veio o 2 a 0 (…) procuramos o gol, mas as dificuldades se repetiram ao longo do jogo", disse ele.

"Em nenhum momento conseguimos impor o que queríamos", lamentou.