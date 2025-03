Djokovic retornará ao Masters 1000 de Madri três anos depois

Ex-número 1 do mundo, Djokovic ocupa atualmente a quinta posição no ranking da ATP. Aos 37 anos, ele já foi campeão três vezes na capital espanhola.

Os organizadores do Masters 1000 de Madri, que será disputado de 22 de abril a 4 de maio, anunciaram nesta quarta-feira (26) a lista de participantes com o sérvio Novak Djokovic, que não joga o torneio desde 2022.

Também vai a Madri o jovem brasileiro João Fonseca, número 60 do mundo aos 18 anos, que em fevereiro conquistou seu primeiro título no circuito, no ATP 250 de Buenos Aires.

No feminino, o primeiro WTA 1000 no saibro contará com a sensação do início desta temporada, a jovem russa Mirra Andreeva, sexta no ranking.

Campeã com 17 anos e 299 dias em Dubai, em fevereiro, Andreeva se tornou a jogadora mais jovem da história a vencer um torneio WTA 1000, a segunda categoria mais importante, atrás apenas dos Grand Slams.