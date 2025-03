Campeão do Mundial de Clubes poderá receber mais de R$ 700 milhões

O campeão do novo Mundial de Clubes, que será disputado de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos, poderá receber até US$ 125 milhões (R$ 712,3 milhões na cotação atual), anunciou a Fifa nesta quarta-feira (26). A entidade, que já havia anunciado no início de março uma premiação global de US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bilhões) para o novo formato do Mundial, detalhou a distribuição das quantias para as 32 equipes participantes: US$ 475 milhões (R$ 2,7 bilhões) distribuídos de acordo com o desempenho esportivo e US$ 525 milhões (R$ 2,9 bilhões) pela participação.

Somando todas as premiações por resultados ao longo da competição, assim como pela participação, o clube vencedor do torneio poderá arrecadar até US$ 125 milhões.

- Europa com a maior fatia - Os clubes europeus ficarão com a maior parte da premiação por participação, cada um recebendo entre US$ 12,81 milhões (R$ 73 milhões) e US$ 38,19 milhões (R$ 217,62 milhões). A Fifa especificou que os valores exatos para cada clube europeu serão determinados com base em critérios esportivos e comerciais.

As equipes da América do Sul receberão US$ 15,21 milhões (R$ 86,67 milhões) por participação cada um, enquanto as da América do Norte, América Central, Caribe, Ásia e África ficarão US$ 9,55 milhões (R$ 54,42 milhões). Por fim, o representante da Oceania (Auckland City) receberá US$ 3,58 milhões (R$ 20,40 milhões) dessa verba. "O modelo de distribuição representa a maior premiação já destinada a uma competição que inclui uma fase de grupos e uma fase de eliminação direta", ressaltou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, citado em comunicado da entidade.

"Além da premiação prevista para os clubes participantes, será implementado um programa de solidariedade sem precedentes com o objetivo de distribuir um montante adicional de US$ 250 milhões (R$ 1,4 bilhões) para o futebol em todo o mundo", acrescentou o dirigente. Infantino explicou que "todas as receitas [do torneio] serão revertidas para o futebol de clubes". "As reservas da Fifa, que são mantidas para o desenvolvimento do futebol mundial através de nossas 211 associações-membro, não serão utilizadas", concluiu o presidente.

- Contexto adverso - Durante muito tempo houve dúvidas sobre os detalhes econômicos do torneio, criado para ser realizado a cada quatro anos, mas nos últimos meses a Fifa conseguiu vários acordos importantes. A plataforma britânica DAZN se tornou a emissora exclusiva e contratos de patrocínio foram fechados com Coca-Cola, Bank of America, o grupo chinês de televisores e eletrônica Hisense e a cervejaria AB InBev.