Antes bem-vindos nos EUA, milhares de ucranianos temem que Trump os expulse

Enquanto as tropas russas destruíam sua cidade natal Kharkiv, Nikita Demydov e sua esposa, Alina, viram a luz no fim do túnel nos Estados Unidos, que os recebeu com sua filha de cinco anos no marco de um programa humanitário.

No entanto, a ilusão da estabilidade e de que são bem-vindos acabou com a chegada ao poder do republicano Donald Trump, cuja administração paralisou o "Unidos pela Ucrânia", programa graças ao qual mais de 200.000 ucranianos entraram legalmente no país.