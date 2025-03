A guerra ideológica do governo Trump contra a Europa

Entre os participantes estavam o vice-presidente americano, JD Vance, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e um jornalista adicionado por engano.

"Se você acha que devemos fazer isso, vá em frente. Eu simplesmente odeio ter que socorrer a Europa novamente", escreveu Vance a Hegseth.

O secretário explicou que cálculos estavam sendo feitos para cobrar as operações americanas dos europeus, que se beneficiariam de uma maior segurança no transporte de mercadorias no Mar Vermelho, ameaçado pelos ataques dos huthis a navios que acusam de ter vínculos com Israel.