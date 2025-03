Yuki Tsunoda deverá substituir Liam Lawson na Red Bull

O piloto japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls) vai substituir o neozelandês Liam Lawson a partir do próximo Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 na equipe Red Bull do atual campeão mundial Max Verstappen, anunciaram nesta terça-feira (25) vários meios de comunicação.

O japonês de 24 anos se tornaria o novo parceiro do holandês Max Verstappen, atual tetracampeão mundial, a partir do GP do Japão, marcado para 4 a 6 de abril, no circuito de Suzuka.

Segundo o De Telegraaf, a decisão foi tomada durante reunião nesta terça-feira em Dubai, onde reside o principal acionista tailandês da equipe Red Bull, Chalerm Yoovidhya.

O jornal especifica que o anúncio poderá ocorrer nos próximos dias.