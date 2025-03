Produtores de 'Homem-Aranha' e 'Harry Potter' realizarão novo filme de 007

A nomeação de Amy Pascal e David Heyman é o primeiro passo no plano da Amazon de relançar a franquia do espião britânico, após assumir seu controle criativo no mês passado.

Os produtores devem desempenhar um papel importante na decisão de quem substituirá o ator Daniel Craig como o estiloso agente do MI6, assim como na escolha do novo diretor e na definição do cronograma da produção.

Pascal, que esteve à frente da Sony Pictures, é conhecida pelo seu trabalho em diversos filmes do "Homem-Aranha", incluindo as recentes produções protagonizadas por Tom Holland.

Em 2022, a Amazon comprou o estúdio de Hollywood MGM, que detinha os direitos de distribuição do extenso catálogo do agente 007.

No entanto, foi somente no mês passado que o grupo concretizou um acordo com Michael Wilson e Barbara Broccoli para assumir o controle criativo. O acordo foi selado na segunda-feira.

A família Broccoli, que cuidou com zelo da franquia desde "O Satânico Dr. No", de 1962, insistiu em preservar a integridade do personagem e da marca Bond, e resistiram a produções derivadas e licenças que muitos especialistas da indústria preveem com a aquisição da Amazon.

"James Bond é um dos personagens mais icônicos na história do cinema", disseram Pascal e Heyman em um comunicado conjunto.