Portos do Pacífico sul-americano cada vez mais atingidos por ondas extremas

Com o mar calmo, os operários movem com gruas os pesados blocos que reforçarão o muro que, por um século, protegeu o maior porto do Chile e um dos principais do Pacífico sul, agora enfraquecido pelas ondas extremas.

Esse fenômeno climático tem afetado nos últimos anos as operações do porto estatal de San Antonio, na zona central do Chile, mas também as de Manta no Equador e El Callao no Peru, dizem à AFP responsáveis pelos complexos.