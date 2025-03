Justiça bloqueia ordem do governo Trump para deportar universitária

Epicentro dos protestos estudantis da primavera, que pediram o fim do conflito na Faixa de Gaza, a Universidade de Columbia está na mira de Trump, que cortou US$ 400 milhões em fundos federais e ordenou que os funcionários da imigração prendam e deportem os estudantes estrangeiros que participaram de protestos pró-palestinos.

Autoridades tentaram prender a estudante sul-coreana Yunseo Chung, 21, residente permanente nos Estados Unidos, invocando os mesmos poderes que usaram no começo do mês para prender com fins de deportação o estudante de pós-graduação de Columbia Mahmoud Khalil, apesar de ele ter residência legal no país.

Em ambos os casos, as autoridades alegaram que os estudantes prejudicaram a política externa americana, uma acusação que permite ao secretário de Estado deportar estrangeiros.

Chung, cujo paradeiro é desconhecido, entrou com uma queixa ontem contra o governo americano, alegando que "a aplicação das leis de imigração não pode ser usada como instrumento para punir oradores não-cidadãos que expressam opiniões políticas não favorecidas pelo governo atual".