Israel detém e liberta pouco depois cineasta palestino vencedor do Oscar

Israel confirmou, nesta terça-feira (25), a detenção e posterior libertação do cineasta palestino Hamdan Ballal, um dos autores do documentário "Sem Chão" (No Other Land), vencedor de um Oscar no mês passado.

Segundo o Exército israelense, três palestinos foram detidos na segunda-feira por "jogar pedras" durante um "confronto violento" entre israelenses e palestinos em Susiya, no sul da Cisjordânia.