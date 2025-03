Ex-segurança é preso por falso testemunho em julgamento da morte de Maradona

O ex-segurança de Diego Maradona foi preso nesta terça-feira (25), acusado de prestar falso testemunho no julgamento que ocorre ao norte de Buenos Aires, no qual se busca estabelecer a responsabilidade de sete profissionais da saúde na morte do ícone argentino do futebol em 2020.

Julio Coria foi detido em pleno tribunal em San Isidro, nos subúrbios de Buenos Aires, no âmbito do julgamento que começou há duas semanas e que investiga as responsabilidades da equipe médica de Maradona.