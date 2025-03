Dançar sem que 'ninguém nos olhe': festas para mães fazem sucesso na França

Os únicos homens no local são os garçons e um animador contratado para lançar coreografias e "animar aquelas que não se atrevem a dançar".

"É um conceito 'afterwork' de sete às dez da noite, exclusivamente feminino, destinado às mães, embora não unicamente. É para aquelas que querem se desconectar depois do dia de trabalho ou sair da rotina de escola-deveres-banho-janta das crianças", explica Constance d'Amécourt, que organiza esses eventos com duas amigas.

“Fazemos a festa imediatamente, é eficiente”, diz Julie, uma gestora de comunicação de 37 anos que veio diretamente do trabalho.

As participantes, em sua maioria entre 30 e 60 anos, chegam depois do trabalho e muitas vão em grupo.

Flore, que trabalha com recursos humanos e é mãe de quatro crianças de entre 3 e 9 anos, chega com cinco amigas.

"Meu marido me mostrou um documentário sobre essas festas na Alemanha, liguei para pessoas do mundo dos eventos, mencionei o assunto ao meu redor e disse: 'Vale a pena tentar!'”, explica uma das organizadoras, Lucie de Gourcuff, que pretende realizar duas "Festa das Divas" em Paris todos os meses.

A terceira está prevista para 8 de abril em uma boate que pode receber o dobro de pessoas.

Por que sem homens? "Com a presença de homens, as mulheres prestam mais atenção em sua fisionomia, se perguntam o que vão pensar delas ou estão no modo de sedução. Aqui nos libertamos", confessa Isaure, mãe de duas crianças de 5 e 7 anos.