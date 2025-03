Começam protestos contra o governo de Peña no Paraguai

Dezenas de manifestantes bloquearam intermitentemente, por um período de 20 minutos, as principais vias do país em vários trechos sob controle policial, informou a televisão.

Cartes, um poderoso fabricante de tabaco, é o atual chefe do Partido Colorado, que está no governo e domina confortavelmente as duas câmaras do Congresso.

"Esperamos que o presidente Santiago Peña ouça as reivindicações legítimas dos paraguaios", disse a líder dissidente do Partido Colorado Lilian Samaniego.

Para quarta-feira, estão previstas mobilizações de simpatizantes dos partidos opositores e de grupos camponeses, enquanto na quinta marcharão os movimentos indígenas.