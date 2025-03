Argentina é a 7ª seleção a garantir vaga na Copa do Mundo de 2026

A Argentina se classificou para a Copa do Mundo de 2026 nesta terça-feira (25), tornando-se a sétima seleção a garantir a vaga no torneio que será disputado na América do Norte no próximo ano.

O empate do Uruguai em 0 a 0, na altitude de 4.150 metros acima do nível do mar, em El Alto, contra a Bolívia, permitiu à 'Albiceleste' garantir a primeira das seis vagas diretas da América do Sul para a Copa do Mundo, horas antes de enfrentar o Brasil no clássico.