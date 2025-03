Lula visita o Japão para fortalecer relações comerciais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva inicia nesta segunda-feira (24) uma visita de quatro dias ao Japão com uma delegação de quase 100 empresários, no momento em que as tarifas dos Estados Unidos estimulam os países a buscar outras relações comerciais. Lula e o primeiro-ministro japonês, Shigeru Ishiba, devem discutir também um projeto conjunto de desenvolvimento de biocombustíveis antes da reunião de cúpula do clima COP30, que acontecerá em novembro na cidade de Belém.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Os dois governantes se reunirão na quinta-feira (27) para reafirmar seu compromisso com o livre comércio, segundo fontes dos dois países, após as novas tarifas que o presidente americano, Donald Trump, impôs ao alumínio, aço e outros produtos.

"Todos aqueles que falavam sobre livre comércio estão praticando protecionismo", disse Lula antes da viagem. "Acho absurdo este protecionismo", acrescentou o presidente brasileiro em uma entrevista à imprensa japonesa. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, depois do Canadá, com quatro milhões de toneladas comercializadas em 2024.

A imprensa nipônica informou que Lula e Ishiba devem concordar com visitas recíprocas regulares e estabelecer um diálogo estratégico sobre segurança e outros temas. Durante o encontro, os dois também podem defender a importância de uma ordem internacional baseada em regras. - Carne e aviões -

Lula será recebido na terça-feira (25) com uma cerimônia no Palácio Imperial de Tóquio, seguida de um banquete na mesma noite. Esta é a terceira visita de Lula, como presidente do Brasil, ao Japão, a quarta maior economia mundial. Lula pretende aumentar as exportações brasileiras para o Japão, incluindo carne e aviões. Para avançar com seu plano, ele participará na quarta-feira de um fórum econômico em busca de novas oportunidades.

Atualmente, a China é o principal parceiro comercial do Brasil, enquanto o Japão ocupa a 11ª posição, segundo os dados oficiais. O Brasil "aumentou sua dependência econômica da China nos últimos anos", afirmou à AFP Karina Calandrin, professora do Ibmec em São Paulo. Desde que retornou ao poder em janeiro, Trump aumentou para 20% as tarifas sobre as exportações chinesas, que no ano passado alcançaram níveis recordes.