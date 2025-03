Favoritos, Zverev e Sabalenka avançam em Miami; Paolini elimina Osaka

Zverev, número 2 no ranking da ATP, venceu o australiano Jordan Thompson (N.37) por 2 sets a 0, com parciais de 7-5 e 6-4, em uma hora e 27 minutos.

Dois dos grandes favoritos do Aberto de Miami, a bielorrussa Aryna Sabalenka e o alemão Alexander Zverev venceram seus jogos nesta segunda-feira (24) para continuarem na corrida pelo título.

"Encontrei o ritmo depois do 4-1 [a favor de Thompson no primeiro set] e estou feliz com o meu nível desde então", acrescentou.

Zverev fez a diferença ao ganhar 76% dos pontos com o primeiro serviço.

Outro vencedor da tarde em Miami foi o americano Taylor Fritz (N.4), que também se garantiu nas oitavas de final ao derrotar o canadense Denis Shapovalov (N.28) por 7-5 e 6-3.