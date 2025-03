Piastri vence GP da China de F1 à frente de Norris em dobradinha da McLaren

"Foi um fim de semana incrível, o carro teve um desempenho muito bom", comemorou o vencedor no final da corrida diante das arquibancadas lotadas de torcedores.

"Oscar pilotou bem, ele mereceu a vitória", disse Norris, que venceu no fim de semana passado na Austrália no primeiro Grande Prêmio da temporada. "Estou feliz com este segundo lugar, são bons pontos para mim e excelentes pontos para a equipe com uma dobradinha".

Não era o dia de Verstappen, que apesar do quarto lugar não chegou a se envolver na luta pelo pódio.